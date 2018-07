Altri 65 vescovi, sacerdoti e diaconi invece fanno parte di specifiche congregazioni (fra cui 16 salesiani e 15 maristi), dieci laici a carico della pastorale parrocchiale o impegnati in istituti scolastici, e nove altri di cui non è stato possibile chiarire il grado o la funzione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Cile, 158 religiosi cattolici sono stati indagati 24 luglio 2018 - 11:07 La Procura nazionale cilena ha reso noto ieri che dal 1960 ad oggi la sua Unità specializzata nei Diritti umani, violenza di genere e reati sessuali ha svolto inchieste su 158 religiosi cattolici associati a 144 indagini. Di questi 74 sono vescovi, sacerdoti e diaconi non appartenenti ad alcuna congregazione. Lo riferisce Radio Bio Bio di Santiago del Cile. Altri 65 vescovi, sacerdoti e diaconi invece fanno parte di specifiche congregazioni (fra cui 16 salesiani e 15 maristi), dieci laici a carico della pastorale parrocchiale o impegnati in istituti scolastici, e nove altri di cui non è stato possibile chiarire il grado o la funzione. Il rapporto diffuso dalla Procura ha identificato 266 vittime, fra cui 178 bambine, bambini e adolescenti, 31 adulti e 57 senza specificazione, che riguardano casi denunciati prima dell'anno 2000.