Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Si rinnova l'impegno per il Monte San Giorgio 26 febbraio 2018 - 20:55 Si sono riuniti lunedì ad Arcisate gli enti italiani e svizzeri coinvolti nella gestione del Monte San Giorgio. L'obiettivo è varare un nuovo piano che continui a garantire la valorizzazione del sito, patrimonio mondiale. Il nuovo piano di gestione congiunta, che punterà a conservare i valori sui quali si basa l'iscrizione Unesco, costerà 45'000 franchi (circa 40 mila euro) e dovrà essere pronto per la fine del 2018. Il seminario che si è aperto ad Arcisate ne fisserà le linee guida. Il Monte San Giorgio è tra i più importanti giacimenti fossiliferi al mondo del Triassico Medio, epoca geologica compresa tra 247 e 237 milioni di anni fa. L'Unesco, che identifica e promuove la tutela dei patrimoni naturali e culturali, lo ha riconosciuto nel 2003 per il versante svizzero e nel 2010 su quello italiano. Il coordinamento dei lavori per migliorare il piano di gestione varato dieci anni fa è stato affidato a Pierre Galland, consulente indipendente Unesco. "La gestione scientifica funziona molto bene, informiamo la gente attraverso i musei", osserva l'esperto di fama internazionale. "Ma bisogna incentivare la coordinazione tra i due Paesi", migliorando "le relazioni pubbliche, le infrastrutture turistiche" con "una maggiore visione d' insieme".