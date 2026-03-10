Partners Group: ricavi salgono di un quinto nel 2025

Keystone-SDA

Lo scorso anno Partners Group ha registrato un aumento dei ricavi del 20% a 2,6 miliardi di franchi. Sempre su base annua, l'utile operativo EBITDA è salito del 19% a 1,6 miliardi e quello netto del 12% a 1,3 miliardi.

(Keystone-ATS) Con queste cifre il gestore patrimoniale ha sostanzialmente soddisfatto le aspettative del mercato. Nel 2025 la società ha ottenuto una quota di crescita superiore alla media nel settore, afferma il presidente della direzione David Layton, citato in un comunicato diramato oggi. Gli azionisti si vedranno proporre un dividendo di 46 franchi per azione, il 10% in più che in precedenza.

L’asset manager zughese ha incassato notevoli somme grazie alla vendita di partecipazioni. I ricavi legati alla performance hanno contribuito per il 32% a quelli totali, rispetto al 24% dell’anno precedente. In termini assoluti sono aumentati del 60% a 819 milioni di franchi. Le commissioni di gestione hanno generato a 1,7 miliardi di franchi (+7%).

Il risultato dipende dal numero di partecipazioni vendute con profitto e quindi dall’ammontare dei ricavi legati alla performance. Questi ultimi sono percentualmente molto più elevati rispetto alle commissioni di gestione fisse.

Per l’esercizio in corso il management conferma le previsioni di metà gennaio e continua a prevedere impegni di capitale per un importo compreso tra 26 e 32 miliardi di dollari. Lo scorso anno Partners Group si è visto affidare 26 miliardi, come già noto da gennaio. Fino alla fine dell’anno il patrimonio gestito è così salito a 185 miliardi di dollari.

A lungo termine i fondi amministrati dovrebbero continuare a crescere fino a raggiungere i 450 miliardi di dollari entro il 2033, ha confermato dalla società.