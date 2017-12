Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Lombardia e Veneto, 'sì' a maggiore autonomia 23 ottobre 2017 - 08:05 Lombardia e Veneto hanno votato domenica a favore di una maggiore autonomia da Roma. Il sì è prevalso per il 95,3% nella prima regione e per il 98,1% nel nord-est. La partecipazione al referendum -che è il dato più importante, a fronte di un responso quasi scontato- si è attestata rispettivamente al 38,3% e 57,2%. Le due regioni italiane, a statuto ordinario, apriranno tra gennaio e febbraio le trattative con il governo centrale. Pur restando "nel quadro dell’unità nazionale", come recitava il quesito cui hanno risposto gli aventi diritto lombardi, potranno ottenere maggiori competenze (e quindi finanziamenti) in settori quali fiscalità ed educazione. Alle urne erano chiamati circa 12 milioni di cittadini, di cui quasi 7,9 in Lombardia. In Veneto, dove si è votato in maniera tradizionale, quattro ore prima della chiusura dei seggi era già stata superata l’affluenza del 50% necessaria perché la consultazione fosse ritenuta valida. In Lombardia, dove è stato sperimentato il voto elettronico (espresso su tablet, ma con la necessità di presentarsi ai seggi) non era previsto alcun quorum. Quale autonomia? Le materie trasferibili alle Regioni sono 23, di cui 3 di competenza esclusiva dello Stato (giustizia di pace, istruzione e tutela dell'ambiente e dei beni culturali) e 20 concorrenti (dei quali lo Stato determina i principi fondamentali, non derogabili) tra cui spiccano il coordinamento della finanza pubblica e tributario. Il referendum che si è tenuto in Lombardia e Veneto è puramente consultivo. Un’altra regione, l’Emilia-Romagna, ha intrapreso l'iter verso una maggiore autonomia previsto dalla Costituzione senza passare dalle urne. Unica certezza è la trattativa I presidenti delle due Regioni, i leghisti Roberto Maroni e Luca Zaia, hanno annunciato domenica sera che chiederanno di intavolare subito la discussione con lo Stato centrale. Le delegazioni prenderanno forma dopo un passaggio formale nei Consigli regionali. I governatori hanno anticipato che tratteranno su tutte le competenze. Quanto lombardi e veneti riusciranno concretamente a ottenere, dipende dalle decisioni di Roma.