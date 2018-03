"Deve essere a conoscenza su ogni dettaglio di quello che è succedendo nella fuga di dati", ha spiegato il presidente della Commissione Damian Collins. "Soprattutto deve fare chiarezza su come Cambridge Analytica è riuscita a ottenere i dati dal social network e poi come li ha utilizzati”.

Scandalo big data, "solo la punta dell'iceberg" 20 marzo 2018 - 21:15 L'uso a fini politici e senza consenso di dati personali, come quello di cui è sospettata Cambridge Analytica, "è solo la punta dell'iceberg". Lo ha dichiarato martedì il garante Ue per la privacy, mentre lo scandalo travolge Facebook. Quello appena scoppiato "potrebbe essere lo scandalo del secolo", ha detto Giovanni Buttarelli, secondo il quale tuttavia l'attività di cui è accusata la società britannica (specializzata in estrazione e analisi di dati e comunicazione per le campagne elettorali) "non è qualcosa di completamente nuovo". Il garante -che ha emesso un'opinione su fake news e disinformazione proprio in concomitanza con lo scandalo- porta l'attenzione sulle elezioni europee del 2019: "sono un importante test per tutti noi; non siamo qui per allarmarvi, ma il problema è reale e urgente". Cambridge Analytica avrebbe acquisito e sfruttato i dati di 50 milioni di utenti Facebook negli Stati Uniti, per utilizzarli nella campagna del presidente Donald Trump. Lo scandalo si ripercuote sul titolo del social network in borsa ed è già costato al patron Mark Zuckerberg quasi 5 miliardi di dollari. Buttarelli ha avvertito dei rischi le altre istituzioni comunitarie. L'Europarlamento, in particolare, è "impegnato ad andare più in profondità" anche con una commissione speciale cui il garante offre il proprio sostegno. Nel Regno Unito, dove ha sede Cambridge Analytics, la Commissione parlamentare sulla Cultura, i Media e il Digitale ha chiesto a Mark Zuckerberg di comparire per una nuova audizione. "Deve essere a conoscenza su ogni dettaglio di quello che è succedendo nella fuga di dati", ha spiegato il presidente della Commissione Damian Collins. "Soprattutto deve fare chiarezza su come Cambridge Analytica è riuscita a ottenere i dati dal social network e poi come li ha utilizzati”.