Come reagiranno i mercati in attesa del governo? 10 aprile 2018 - 19:03 Il secondo giro di consultazioni al Quirinale, che si svilupperà tra giovedì 12 e venerdì 13 aprile, è un nuovo passo nel percorso per la formazione di un nuovo governo in Italia. Ma come reagiranno i mercati in attesa del nuovo esecutivo? Ci risponde l'economista della "spending review" Carlo Cottarelli. Dopo il primo nulla di fatto, la "liturgia" di cui il presidente della Repubblica si serve per individuare una maggioranza che sostenga un nuovo Esecutivo subisce una leggera modifica rispetto al precedente round. Questa volta, infatti, nello Studio alla Vetrata del Quirinale entreranno prima i rappresentati dei gruppi parlamentari, mentre il presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e i presidenti delle Camere Roberto Fico e Elisabetta Casellati, al Colle saliranno venerdì. Stavolta i tre partiti del centrodestra andranno dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme. Prima Mattarella vedrà il Pd, Leu (Liberi e uguali) e i gruppi minori. L'ultima delegazione a essere ricevuta dal presidente della Repubblica sarà quella del M5s, gruppo che ha il numero maggiore di deputati e senatori. Venerdì Mattarella dovrebbe far sapere come intenda orientarsi Lo scorso 5 aprile il Capo dello Stato decise di far trascorrere qualche giorno di riflessione, "anche per l'esigenza di maggior tempo prospettata da molte parti politiche". Anche questa volta, probabilmente, di tempo ne servirà ancora. Nel calendario di aprile si segnalano, infatti, tre date importanti, che potrebbero rallentare il cammino verso il nuovo governo: il 21 si tiene l'assemblea del Pd, il 22 ci sono le Regionali nel Molise e il 28 nel Friuli-Venezia Giulia.