Parigi: Grégoire sindaco con il 50,52% dei voti
Il candidato della sinistra unita Emmanuel Grégoire ha vinto l'elezione a sindaco di Parigi col 50,52% dei voti, nove punti sopra la sua rivale Rachida Dati: lo rende noto il Comune della capitale francese, pubblicando i risultati definitivi del secondo turno.
(Keystone-ATS) La candidata di centrodestra ha ricevuto il 41,52% delle preferenze, mentre Sophia Chikirou di La France Insoumise si è classificata terza con il 7,96% dei voti.
A Marsiglia è stato rieletto il sindaco di sinistra uscente Benoît Payan con il 54,34% dei voti, sconfiggendo con 14 punti di vantaggio il deputato del Rassemblement National (Rn) Franck Allisio, secondo i dati definitivi.