Parigi, saccheggiati negozi su Champs-Elysées, auto in fiamme

Keystone-SDA

Tensione questa notte sugli Champs-Elysées, tra la marea di folla che ha invaso la celebre avenue parigina per festeggiare la Champions League vinta dal PSG.

(Keystone-ATS) Alcuni negozi sono stati saccheggiati, prima uno di scarpe, dove gli assalitori sono stati respinti dalla polizia ma hanno poi continuato a lanciare razzi e oggetti contro la saracinesca. Poi, in una strada vicina, saccheggio in un negozio di una nota catena di arredamento. Un’auto è stata data alle fiamme, la polizia ha usato gas lacrimogeni per tenere a bada gli aggressori mescolati ai tifosi in festa.

Un bilancio parla di 131 arresti effettuati dalla polizia, mentre altri punti caldi – i Grand Boulevard, la Bastiglia e soprattutto i dintorni del Parco dei Principi – hanno preoccupato le forze dell’ordine. L’incendio di un’auto attorno allo stadio, dove 40.000 persone hanno assistito alla partita trasmessa sul maxischermo, ha provocato un grosso movimento di folla che è stato a stento controllato dalla polizia. Una ragazza è rimasta ferita alla Bastiglia cadendo sulle barriere poste attorno alla colonna al centro della piazza.

Disordini e scene di teppismo sono state segnalate anche nel centro di Pau, capoluogo dei Pirenei: una cinquantina di giovani hanno spaccato il vetro posteriore di un autobus, poi hanno fatto lo stesso con una vetrina di un negozio Lacoste e con il portone di ingresso di una scuola media.

Durante i festeggiamenti per la vittoria un’auto ha poi investito la folla in festa nel centro di Grenoble, nel sud della Francia. Tre i feriti – secondo il quotidiano locale Le Dauphiné Libéré – di cui uno in prognosi riservata.

Tra fuochi d’artificio, petardi e folla che gridava, una Bmw che circolava a velocità sostenuta nonostante la folla in pieno centro ha provato a fare inversione falciando quattro passanti, due ragazzi di 17 anni e due donne di 23 e 46 anni, tutti componenti della stessa famiglia. L’automobilista ha abbandonato l’auto dandosi alla fuga per evitare la folla che voleva raggiungerlo e linciarlo.

Qualche minuto dopo si è arreso davanti ad alcuni poliziotti che lo hanno posto in stato di fermo. Escluso l’atto volontario, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo. I feriti sono tutti in codice rosso, una delle due donne è stata ricoverata in prognosi riservata. Grande la tensione sul posto, dove bande di giovani hanno continuato a prendere di mira con il lancio di oggetti la polizia che proteggeva l’azione dei soccorritori. Gli aggressori sono stati allontanati con l’uso di gas lacrimogeni.

