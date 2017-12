Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Guerra dei fuochi: è scempio Lorenzo Giroffi, RSI News 30 agosto 2017 - 09:10 Gli incendi di luglio hanno lasciato una traccia nera nel Parco nazionale del Vesuvio. È ora è allarme idrogeologico. Cenere, rifiuti e puzza di bruciato. In questo si imbatte chi sale attraverso le pinete del Vesuvio dopo il grande rogo di luglio. Lì, dove c'era il verde, ora c'è il nero e, tra gli alberi, i piedi sprofondano in mezzo metro di cenere. Intorno alle radici buche di mezzo metro fanno emergere radici bruciate. Lungo i sentieri è possibile vedere cumuli di rifiuti di ogni tipo: materiali edilizi, prodotti di profumeria, eternit. Alcuni di questi sversamenti sono stati fatti addirittura dopo gli incendi, a testimonianza di come il Parco nazionale del Vesuvio venga utilizzato come una grande discarica. Ora la grande paura - dopo l'enorme pennacchio di fumo nero che ha fatto il giro del mondo - è incentrata sul rischio idrogeologico. I geologi hanno lanciato immediatamente l'allarme: in caso di un violento nubifragio le strade verso i centri abitati potrebbero trasformarsi in fiumi di fango e detriti. È possibile evitare una tragedia con azioni di protezione civile capaci di evacuare i residenti più prossimi al vulcano. Da Napoli a Caserta, comitati e cittadini chiedono bonifiche e messa in sicurezza di fronte all'aumento costante delle patologie tumorali. E intanto i contadini , quelli con i terreni di fronte all’Iside - il sito di stoccaggio di Bellona (provincia di Caserta) bruciato a luglio - non sanno cosa fare dei propri raccolti.