Ammalarsi per guarire Maria Roselli e Marco Tagliabue, Falò RSI 25 giugno 2017 - 11:00 Vivere in uno dei paesi più ricchi al mondo e non potersi curare perché i medicamenti sono troppo cari. In Svizzera, il 25% dei farmaci rimborsabili dalle casse malattia è infatti sottoposto ad una limitazione decisa dall’Ufficio federale per la salute pubblica. Principalmente a causa dei costi. Il caso dei farmaci contro l’epatite è esemplare per illustrare un’assurda evoluzione. La trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò ha seguito un paziente ticinese che, escluso dalle cure, ha preso il destino nelle proprie mani ed è andato fino in India a comprare il farmaco di cui aveva bisogno.