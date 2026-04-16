Papa Leone XIV nel nord-ovest del Camerun, riflessioni sulle guerre

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Durante il suo viaggio in Africa, Leone XIV ha fatto tappa nel nord-ovest del Camerun, dove dal 2017 sono state uccise migliaia di persone. Un'occasione per soffermarsi sui conflitti nel mondo.

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(Keystone-ATS) Di fronte ai sanguinosi conflitti in molte parti del mondo, Papa Leone XIV ha condannato ogni forma di bellicismo. “Il mondo viene distrutto da una manciata di tiranni e sostenuto da miriadi di fratelli e sorelle solidali”, ha affermato il capo della Chiesa cattolica in occasione della sua visita in Camerun.

Papa Leone non è stato più esplicito nel discorso tenuto nella città di Bamenda. Non ha voluto citare paesi o politici per nome. Ma ha aggiunto: “I signori della guerra fingono di non sapere che basta un istante per distruggere, ma che spesso un’intera vita non basta per ricostruire”. Per la morte e la devastazione verrebbero “spesi miliardi di dollari”.

Non si lascia intimidire dalla Casa Bianca

Negli ultimi giorni il Papa è stato duramente criticato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i suoi appelli alla pace. Il primo americano a capo di 1,4 miliardi di cattolici ha tuttavia chiarito che non intende lasciarsi intimidire dalla Casa Bianca. Il Camerun è per Leone la seconda tappa, dopo l’Algeria, di un viaggio in Africa della durata complessiva di undici giorni. Seguiranno l’Angola e la Guinea Equatoriale.

Leone XIV ha parlato a Bamenda, la terza città più grande del Camerun, situata nel nord-ovest del Paese dell’Africa occidentale. Ha elogiato gli sforzi congiunti di cristiani e musulmani a favore della pace. Nella regione, dal 2017 infuria un conflitto tra il governo e i separatisti che ha causato migliaia di morti. Centinaia di migliaia di persone sono state sfollate. Le comunità religiose stanno cercando di mediare.

“Non abusare del nome di Dio per altri scopi”

Il Papa ha definito questa situazione un esempio per altre regioni del mondo. “Lo augurerei a tanti luoghi sulla terra. Beati i pacificatori. Guai però a coloro che distorcono le religioni e persino il nome di Dio per i loro scopi militari, economici e politici, trascinando così il sacro nel fango e nell’oscurità”.

Nel pomeriggio, Leone XIV ha celebrato una messa con oltre 20’000 fedeli all’aeroporto di Bamenda. Più della metà dei 30 milioni di abitanti del Camerun professa la fede cristiana. Circa un quarto appartiene alla fede cattolica. Il 20% professa l’Islam. Secondo le stime, circa il 40% della popolazione del Camerun vive in condizioni di povertà. L’opposizione politica, la libertà di opinione e di stampa sono fortemente limitate.