Negli scorsi giorni Claudio Cancelli aveva lamentato in particolare la mancata istituzione di una zona rossa nel Bergamasco, come raccomandato dall'Istituto superiore di sanità (Iss), da parte di Governo e Regione Lombardia all'inizio della crisi sanitaria. Ma non è questo il momento delle polemiche, ha tagliato corto il sindaco di Nembro.

A sostegno della sua tesi il sindaco orobico indica lo studio che è stato fatto nel suo comune confrontando varie banche dati. "Ci siamo resi conto che i decessi ufficiali che ci venivano trasmessi dalla prefettura non corrispondevano in termini quantitativi con l'incremento delle morti che abbiamo avuto", spiega Claudio Cancelli.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Coronavirus, "I decessi sono 4 volte di più" 30 marzo 2020 - 10:36 Per il sindaco di Nembro (provincia di Bergamo), uno dei comuni maggiormente colpiti dalla pandemia, Claudio Cancelli, il numero di contagiati e dei decessi a causa del Covid-19 è quattro volte superiore a quello riportato dalle cifre ufficiali. A sostegno della sua tesi il sindaco orobico indica lo studio che è stato fatto nel suo comune confrontando varie banche dati. "Ci siamo resi conto che i decessi ufficiali che ci venivano trasmessi dalla prefettura non corrispondevano in termini quantitativi con l'incremento delle morti che abbiamo avuto", spiega Claudio Cancelli. Per questo motivo è stata raffrontata la serie storica dei decessi dei cinque anni precedenti con il grafico ufficiale dei decessi da coronavirus e quello dell'anagrafe. "Il risultato è impressionante" e assai superiore alle stime ufficiali. L'intervista a Claudio Cancelli: Per questo motivo, annota sempre il sindaco bergamasco, è indispensabile un'intensificazione dei test che consenta di tracciare i positivi che possono infettare altre persone e ottenere così una mappatura della pandemia: "Le tecnologie possono aiutarci" a circoscrivere la diffusione del virus. Negli scorsi giorni Claudio Cancelli aveva lamentato in particolare la mancata istituzione di una zona rossa nel Bergamasco, come raccomandato dall'Istituto superiore di sanità (Iss), da parte di Governo e Regione Lombardia all'inizio della crisi sanitaria. Ma non è questo il momento delle polemiche, ha tagliato corto il sindaco di Nembro.