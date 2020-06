"Ad esempio, per diverso tempo si è parlato di 'influenza cinese'", ricorda Antonelli, "Questo ha avuto un doppio effetto negativo: ci ha fatto percepire quello che stava succedendo come qualcosa di lontano e ci ha fatto immaginare che ciò che sarebbe potuto arrivare era qualcosa di tutto sommato innocuo, un'influenza."

Con l'arrivo di una nuova ed eccezionale situazione, sono entrate nel vocabolario degli italofoni nuovi termini per descriverla. Come spiega il linguista Giuseppe Antonelli, le parole hanno un grande potere e possono a loro volta avere delle pesanti conseguenze sul mondo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Le parole dell'emergenza coronavirus 05 giugno 2020 - 10:45 La pandemia ha avuto conseguenze anche sul modo in cui parliamo, e viceversa. Il corrispondente della Radiotelevisione svizzera ne ha discusso con un linguista. Con l'arrivo di una nuova ed eccezionale situazione, sono entrate nel vocabolario degli italofoni nuovi termini per descriverla. Come spiega il linguista Giuseppe Antonelli, le parole hanno un grande potere e possono a loro volta avere delle pesanti conseguenze sul mondo. "Ad esempio, per diverso tempo si è parlato di 'influenza cinese'", ricorda Antonelli, "Questo ha avuto un doppio effetto negativo: ci ha fatto percepire quello che stava succedendo come qualcosa di lontano e ci ha fatto immaginare che ciò che sarebbe potuto arrivare era qualcosa di tutto sommato innocuo, un'influenza." In situazione di emergenza chi comunica ha una responsabilità ancora più grande, sottolinea il linguista. "Le parole possono e probabilmente avrebbero potuto salvare vite umane". L'intervista completa qui sotto: