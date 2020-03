"La Svizzera si preoccupa di informare in maniera esaustiva, ma la legge è chiara", ha detto. "È responsabilità del cittadino prenotare il viaggio di andata e ritorno, da e per la Svizzera".

Svizzeri in viaggio: è ora di rientrare 17 marzo 2020 - 23:55 Gli svizzeri che soggiornano all'estero, in questo momento di crisi legato all'epidemia di coronavirus, dovrebbero cercare di rimpatriare al più presto per evitare di rimanere bloccati. È quanto ha dichiarato martedì ai media il capo del Centro di gestione delle crisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). In realtà, non è escluso che ci siano viaggiatori elvetici già impossibilitati a rientrare, ma la legge non prevede alcun obbligo di andare a prenderli. Il rischio di rimanere bloccati è reale, ha spiegato Hans-Peter Lenz, mentre la helpline del DFAE (+41 800 24 7 365 – helpline@eda.admin.ch) riceve migliaia di telefonate di svizzeri all'estero per turismo o per lavoro. Soprattutto da Giappone, Perù, Colombia, Tailandia, e Marocco. Grazie a sforzi diplomatici, ha aggiunto l'alto funzionario del Dipartimento, è stato intanto possibile organizzare cinque voli commerciali per il rientro di diverse centinaia di turisti svizzeri proprio dal Marocco, Paese che nella speranza di limitare il contagio ha chiuso sabato, con effetto immediato, tutte le sue frontiere per evitare l'ingresso di stranieri e isolare i marocchini. I cittadini svizzeri all'estero devono però organizzarsi da soli per un eventuale rientro. Il DFAE può fornire solo un aiuto sussidiario, anche se non sono del tutto escluse misure più incisive se la situazione dovesse richiederlo. Quanto a chi ha intenzione di partire, al momento è invitato a rinunciare o comunque informarsi presso lo stesso Dipartimento. Il consigliere federale capo del DFAE Ignazio Cassis, intervistato dalla tv svizzero-tedesca SRF martedì al Centro di gestione delle crisi, ha confermato che le autorità non sono tenute a riportare a casa nessuno. "La Svizzera si preoccupa di informare in maniera esaustiva, ma la legge è chiara", ha detto. "È responsabilità del cittadino prenotare il viaggio di andata e ritorno, da e per la Svizzera". Il ministro degli esteri ha rinnovato l'appello ai turisti svizzeri a rientrare, prima che si troppo tardi e per evitare di sovraccaricare i sistemi sanitari esteri.