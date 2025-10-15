PAM, tagli aiuti mettono a rischio 13,7 milioni di persone

Keystone-SDA

I tagli ai finanziamenti per gli aiuti umanitari rischiano di esporre fino a 13,7 milioni di persone a livelli estremi di fame in tutto il mondo, ha dichiarato il Programma Alimentare Mondiale (PAM).

1 minuto

(Keystone-ATS) L’agenzia delle Nazioni Unite ha affermato che sei delle sue operazioni (Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Haiti, Somalia, Sud Sudan e Sudan) stanno “attualmente affrontando gravi interruzioni, che non faranno che peggiorare”.

Il Programma alimentare ha dichiarato che i suoi finanziamenti “non sono mai stati così difficili”, prevedendo “un calo del 40%” nel 2025, “che si tradurrà in un budget previsto di 6,4 miliardi di dollari, rispetto ai 10 miliardi di dollari del 2024”.

“Il sistema umanitario è sotto forte pressione poiché i partner si ritirano dalle aree di prima linea, creando un vuoto”, ha affermato l’agenzia con sede a Roma in un nuovo rapporto intitolato “Un’ancora di salvezza a rischio”.

Quest’ultimo non cita alcun paese per nome, ma fa riferimento a uno studio pubblicato sulla rivista medica The Lancet, secondo cui entro il 2030 potrebbero verificarsi nel mondo 14 milioni di decessi aggiuntivi, legati a malattie, carenze nutrizionali e condizioni materne e perinatali, solo a causa dei tagli al bilancio degli aiuti americani.