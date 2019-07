L'alta concentrazione di fossili nella cava si spiega col fatto che 200 milioni di anni fa, in quello che l'odierno canton Argovia, regnava un clima subtropicale, con stagioni secche seguite da monsoni. E i dinosauri si riunivano nelle zone in cui c'era dell'acqua.

L'esemplare argoviese era lungo 1,5 metri e non aveva ancora raggiunto l'età adulta. La cava d'argilla è ricca di fossili, ma finora quasi tutti i dinosauri rinvenuti in essa erano degli erbivori.

La Svizzera ha il suo dinosauro carnivoro 16 luglio 2019 - 22:05 È di una specie finora sconosciuta, lo scheletro di dinosauro scoperto due anni fa in una cava d'argilla a Frick, nel canton Argovia. Lo hanno confermato la settimana scorsa paleontologi dell'Università di Zurigo, i quali hanno concluso che l'animale -carnivoro e capace di raggiungere i 3 metri di lunghezza- è vissuto 210 milioni di anni fa, nel tardo Triassico. È il primo scheletro completo appartenuto a un dinosauro di una specie predatrice trovata in Svizzera. Gli è stato dato il nome di 'Notatesseraeraptor frickensis'. La scoperta, in realtà, era già stata annunciata durante gli scavi del 2017. A distanza di due anni, i paleontologi Marion Zahne e Winand Brinkmann hanno pubblicato i risultati delle loro ricerche sulla rivista 'Nature Ecology & Evolution'. L'esemplare argoviese era lungo 1,5 metri e non aveva ancora raggiunto l'età adulta. La cava d'argilla è ricca di fossili, ma finora quasi tutti i dinosauri rinvenuti in essa erano degli erbivori. L'alta concentrazione di fossili nella cava si spiega col fatto che 200 milioni di anni fa, in quello che l'odierno canton Argovia, regnava un clima subtropicale, con stagioni secche seguite da monsoni. E i dinosauri si riunivano nelle zone in cui c'era dell'acqua. La nuova specie è uno dei primi dinosauri predatori e uno dei primi rappresentanti della linea che, molto più tardi, ha dato vita agli uccelli. "In un certo senso può essere considerato un antenato degli uccelli", ha detto Marion Zahner all'agenzia Keystone-ATS. Nel servizio del Telegiornale della Radiotelevisione svizzera RSI, l'intervista a Ben Pabst, ricercatore custode dell'area dove è stato effettuato il ritrovamento, e Marion Zahner, co-autrice dello studio. Il Notatesseraeraptor frickensis è considerato peraltro un parente stretto del dilofosauro, la specie resa famosa dalla serie cinematografica 'Jurassic Park'. Nel suo ultimo pasto, analizzato dai ricercatori, è stato trovato un pezzo di mandibola di clevosauro, un piccolo dinosauro dall'aspetto di una grande lucertola.