Petali di rose da un elicottero e carrozza nera con fregi in oro hanno accompagnato Vittorio Casamonica nell'ultimo viaggio in una chiesa romana ...

Un'organizzazione di "difficile penetrazione" per gli inquirenti anche per la lingua che utilizza, un dialetto sinti che non molti sono in grado di interpretare. I militari sono entrati in azione a Roma nelle provincie di Reggio Calabria e Cosenza, per effettuare 37 misure cautelari in carcere. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, in concorso fra loro e con ruoli diversi, di aver costituito un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, concessione illecita di finanziamenti ed altro, tutti commessi con l’aggravante del metodo mafioso, per un totale di 55 capi d’imputazione.

Il gruppo aveva una "roccaforte" nella zona di Porta Furba, a in zona Appia a Roma, e ramificazioni nelle periferie difficili del Tuscolano come Romanina e Tor Vergata e poi nel litorale di Ostia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Blitz contro il clan dei Casamonica, oltre 30 arresti 17 luglio 2018 - 14:00 È di 31 arresti e sei persone ricercate il bilancio di una maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma contro il clan dei Casamonica. Un gruppo "strutturato" e fortemente unito anche per il vincolo di sangue tra gli affiliati, capace di stabilire solidi legami con le famiglie più influenti della 'ndrangheta calabrese. È stato descritto così dagli inquirenti il "clan Casamonica", durante una conferenza stampa a Roma martedì, dopo il blitz. Il gruppo aveva una "roccaforte" nella zona di Porta Furba, a in zona Appia a Roma, e ramificazioni nelle periferie difficili del Tuscolano come Romanina e Tor Vergata e poi nel litorale di Ostia. Un'organizzazione di "difficile penetrazione" per gli inquirenti anche per la lingua che utilizza, un dialetto sinti che non molti sono in grado di interpretare. I militari sono entrati in azione a Roma nelle provincie di Reggio Calabria e Cosenza, per effettuare 37 misure cautelari in carcere. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, in concorso fra loro e con ruoli diversi, di aver costituito un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, usura, concessione illecita di finanziamenti ed altro, tutti commessi con l’aggravante del metodo mafioso, per un totale di 55 capi d’imputazione. Per gli inquirenti al vertice dell'associazione criminale ci sarebbe Giuseppe Casamonica, recentemente uscito dal carcere dopo circa 10 anni di detenzione. I provvedimenti eseguiti sono 31, mentre altre 6 persone risultano ancora ricercate. Tra gli arrestati c'è anche Domenico Spada, detto Vulcano, ex campione di pugilato. Indagini iniziate prima del mega funerale "E' un momento significativo dell'azione contro la criminalità organizzata sul territorio romano", ha sottolineato il procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Roma Michele Prestipino, durante la conferenza stampa. Le indagini sono scattate nell'estate 2015 prima dei funerali show alla periferia di Roma del boss Vittorio Casamonica, cerimonia che ha fatto gridare allo scandalo per l'ostentazione, quasi caricaturale del potere, criminale, della famiglia.