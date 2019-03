Per quanto riguarda invece la stampa di banconote, l'attività ha recentemente ripreso vigore, soprattutto grazie alla Banca Nazionale Svizzera che dal 2016 sta gradualmente rinnovando tutti i tagli in circolazione in Svizzera.

Nell'arco degli ultimi dieci anni per Orell Füssli le vendite di libri hanno registrato una riduzione dei ricavi di un quinto, e una graduale diminuzione dei margini, in particolare a causa della digitalizzazione dei contenuti e della concorrenza dei giganti della distribuzione online. Buyle è però convinto che nonostante la digitalizzazione i libri continueranno ad esistere. Ritiene che vi sarà una "coesistenza, non una sostituzione".

La casa editrice è solo una dei quattro attuali settori di attività di Orell Füssli. In qualità di gruppo industriale e commerciale diversificato le altre attività principali dell'azienda sono infatti "Stampa di banconote e documenti ufficiali", "Sistemi industriali per la serializzazione di banconote e documenti di valore" nonché "Vendita al dettaglio".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tipografia, da 500 anni 18 febbraio 2019 - 20:54 Dalla Bibbia di Zwingli fino alle più recenti banconote. La tipografia zurighese Orell Füssli nel 2019 festeggia i suoi 500 anni di esistenza. Il gruppo zurighese Orell Füssli, attivo nell'editoria, nel commercio di libri e nella produzione di banconote, compie quest'anno 500 anni. Si tratta della più antica delle aziende quotate alla Borsa svizzera e ha plasmato la vita culturale ed economica del paese. La sua storia aziendale ha origine dal tipografo bavarese Christoph Froschauer, che il 9 novembre 1519 ottenne la cittadinanza zurighese. Grazie al suo talento per l'editoria, molto rapidamente sviluppò un centro stampa ed editoriale di rilevanza europea, ha spiegato lunedì ai media l'archivista di Orell Füssli, lo storico Adrian Scherrer. Froschauer fece amicizia con il riformatore Huldrych Zwingli, che nel 1519 iniziò a predicare al duomo di Zurigo, e divenne il suo editore. Nel 1531 venne pubblicata la "Zwingli-Bibel" ("Bibbia di Zwingli"), caratterizzata da un'insolita copertina a due colori. Aveva il costo di "due salari mensili" di allora, ha spiegato Scherrer. La sua stampa richiese diverse settimane poiché ogni pagina dovette essere stampata singolarmente. +Dossier: I 500 anni della Riforma protestante Froschauer morì di peste nel 1564. Durante la sua vita pubblicò oltre 700 libri e stampò anche documenti ufficiali e carte geografiche. Cambiamento e coerenza Dalla morte di Froschauer sono successe molte cose. È quanto racconta anche la pubblicazione commemorativa "500 Jahre Drucken" ("stampare 500 anni"). La casa editrice è solo una dei quattro attuali settori di attività di Orell Füssli. In qualità di gruppo industriale e commerciale diversificato le altre attività principali dell'azienda sono infatti "Stampa di banconote e documenti ufficiali", "Sistemi industriali per la serializzazione di banconote e documenti di valore" nonché "Vendita al dettaglio". Orell Füssli conta circa 800 collaboratori in cinque Paesi e realizza un fatturato di circa 250 milioni di franchi. "Innovazione e passione" "Guardo con stupore alla storia aziendale", ha affermato il Ceo Martin Buyle. Un'esistenza tanto lunga è possibile grazie all'innovazione, alla vicinanza al cliente e alla passione dei dipendenti. Certamente sono necessari anche un po' di fortuna e un ambiente politico stabile, ha aggiunto. Nell'arco degli ultimi dieci anni per Orell Füssli le vendite di libri hanno registrato una riduzione dei ricavi di un quinto, e una graduale diminuzione dei margini, in particolare a causa della digitalizzazione dei contenuti e della concorrenza dei giganti della distribuzione online. Buyle è però convinto che nonostante la digitalizzazione i libri continueranno ad esistere. Ritiene che vi sarà una "coesistenza, non una sostituzione". Per quanto riguarda invece la stampa di banconote, l'attività ha recentemente ripreso vigore, soprattutto grazie alla Banca Nazionale Svizzera che dal 2016 sta gradualmente rinnovando tutti i tagli in circolazione in Svizzera.