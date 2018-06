Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza estrapolate dal Servizio di Polizia Locale del Monte Orsa, la Questura ha ricostruito il modus operandi della banda: i malviventi usavano una macchina o uno scooter staffetta per verificare la presenza di forze di Polizia e individuare gli obiettivi dei colpi, poi entravano in azione gli altri.

Secondo quanto emerso dalle indagini svolte in collaborazione con il Centro di cooperazione di Polizia Doganale di Chiasso e con la Polizia Cantonale il gruppo, a cui sui aggiunge una settima persona che avrebbe però avuto un ruolo marginale, è composto da italiani residenti in provincia di Varese, che proprio nel Varesotto avrebbero gestito la preparazione dei colpi e pianificato nel dettaglio ogni azione prima di superare la frontiera.

Sei persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Varese con l'accusa di aver messo a segno cinque rapine a mano armata ai danni di esercizi commerciali, per lo più benzinai, avvenute in Svizzera, nei pressi dei valichi di frontiera con la provincia di Varese, tra marzo e luglio 2017.

Sono in carcere in Ticino e a Varese sei presunti membri di una banda organizzata che aveva compiuto, o tentato, delle rapine in comuni svizzeri a ridosso della frontiera con l'Italia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Rapinatori transfontalieri arrestati 11 giugno 2018 - 20:48 Sono in carcere in Ticino e a Varese sei presunti membri di una banda organizzata che aveva compiuto, o tentato, delle rapine in comuni svizzeri a ridosso della frontiera con l'Italia. Sei persone sono state arrestate dalla Squadra Mobile di Varese con l'accusa di aver messo a segno cinque rapine a mano armata ai danni di esercizi commerciali, per lo più benzinai, avvenute in Svizzera, nei pressi dei valichi di frontiera con la provincia di Varese, tra marzo e luglio 2017. Il gruppo aveva svaligiato quattro volte i distributori nel comune ticinese di Ligornetto e rubato 40'000 euro. Aveva tentato anche una rapina a Novazzano. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte in collaborazione con il Centro di cooperazione di Polizia Doganale di Chiasso e con la Polizia Cantonale il gruppo, a cui sui aggiunge una settima persona che avrebbe però avuto un ruolo marginale, è composto da italiani residenti in provincia di Varese, che proprio nel Varesotto avrebbero gestito la preparazione dei colpi e pianificato nel dettaglio ogni azione prima di superare la frontiera. Grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza estrapolate dal Servizio di Polizia Locale del Monte Orsa, la Questura ha ricostruito il modus operandi della banda: i malviventi usavano una macchina o uno scooter staffetta per verificare la presenza di forze di Polizia e individuare gli obiettivi dei colpi, poi entravano in azione gli altri. Tre persone in particolare, due calabresi di 29 e 56 anni e un campano di 48, sono ritenuti il nucleo centrale della banda, i due quali organizzatori, il terzo quale reclutatore di altri complici.