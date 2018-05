Servizio del TG sugli 8 arresti a Torino per il panico scatenato il 3.6.2017 in piazza S. Carlo; ci furono un morto e 1500 fer

Durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League si era creato il caos; nella calca erano rimaste ferite oltre 1'500 persone, tra le quali, in modo grave, una donna di 38 anni morta pochi giorni dopo in ospedale.

Torino, otto arresti per il caos a piazza San Carlo 13 aprile 2018 - 13:25 Un'operazione della procura di Torino ha portato all'arresto di otto persone sospettate di aver scatenato il panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017. Durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League si era creato il caos; nella calca erano rimaste ferite oltre 1'500 persone, tra le quali, in modo grave, una donna di 38 anni morta pochi giorni dopo in ospedale. Da piccola criminalità a tragedia A quanto si apprende, gli otto sospetti appartengono a un gruppo di ladri. Avrebbero tentato di compiere dei furti spruzzando dello spray urticante. È così che, fra i 30'000 tifosi radunati in piazza, qualcuno urla all'attentato e tutti cercano di scappare. Ma le vie d'uscita sono poche e la piazza è ricoperta di cocci di bottiglie rotte. Per le ferite riportate, un'altra donna è rimasta paralizzata. L'episodio di piazza San Carlo aveva avuto un grande risalto mediatico. A lungo si era cercato di capire la causa del fuggi-fuggi generale. Ne erano seguite polemiche sulla sicurezza dell'evento. Le inchieste Il gruppo di ladruncoli è stato individuato attraverso le telefonate intercettate nel corso di un'altra indagine, nelle quali si faceva riferimento a una collanina rubata in piazza San Carlo. Sul fronte delle responsabilità politiche si è chiusa giovedì un'inchiesta che vede quindici indagati, fra cui la sindaca di Torino Chiara Appendino. Le ipotesi di reato sono di omicidio, lesioni e disastro colposo.