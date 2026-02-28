OpenAI: “accordo con il Pentagono per uso nostri modelli di IA”

Keystone-SDA

La società informatica americana OpenAI ha raggiunto un accordo con il Pentagono per l'uso dei suoi modelli di intelligenza artificiale nelle sue reti più riservate.

(Keystone-ATS) Lo annuncia il CEO Sam Altman, sottolineando come nel corso delle trattative avuto il Pentagono ha mostrato un “profondo rispetto per la sicurezza”.

Altman ha spiegato che l’uso sarà dei suoi modelli di intelligenza artificiale è accompagnato da alcune garanzie. “Due dei nostri più importanti principi di sicurezza sono il divieto della sorveglianza di massa a livello nazionale e la responsabilità umana nell’uso della forza, compresi i sistemi d’arma autonomi”, ha detto. “Metteremo anche in atto misure di salvaguardia tecnica per garantire che i nostri modelli funzionino come dovrebbero, che è anche ciò che voleva” il Pentagono, ha aggiunto.