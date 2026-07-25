Onu: Guterres in visita in Siria
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato in Siria: si tratta della prima visita di un segretario generale dell'Onu dal 2009, risalente a prima dall'inizio della guerra civile nel Paese, oltre 15 anni fa.
(Keystone-ATS) Il ministro degli Esteri siriano, Asaad al-Shaibani ha accolto Guterres “e la sua delegazione all’aeroporto internazionale di Damasco”, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale Sana.
Durante la visita di tre giorni, Guterres ribadirà il suo sostegno alla transizione siriana sotto Ahmad al Sharaa, dopo la caduta del regime di Bashar al Assad, oltre un anno e mezzo fa.