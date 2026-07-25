ONU: Guterres a Damasco, “Nazioni Unite sono al fianco della Siria”

Keystone-SDA

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Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è arrivato oggi in Siria: si tratta della prima visita di un segretario generale dell'ONU dal 2009, prima dall'inizio della guerra civile nel paese, oltre 15 anni fa.

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(Keystone-ATS) Il ministro degli esteri siriano Asaad al-Shaibani ha accolto Guterres “e la sua delegazione all’aeroporto internazionale di Damasco”, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale Sana.

Durante la visita Guterres ha ribadito il suo sostegno alla transizione siriana sotto Ahmad al-Sharaa, dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad oltre un anno e mezzo fa, e ha sollecitato il sostegno internazionale al paese. “Il mio messaggio è chiaro: le Nazioni Unite sono al fianco della Siria in questo momento cruciale e mi appello alla comunità internazionale affinché non risparmi alcuno sforzo per sostenere il popolo siriano”, ha dichiarato.

I media statali hanno riferito che Guterres ha incontrato al-Sharaa nel palazzo presidenziale dopo aver visitato la città vecchia di Damasco, e alcune immagini sembrano ritrarlo presso la famosa Moschea degli Omayyadi.

La visita del suo predecessore Ban Ki-moon si tenne due anni prima dell’inizio della guerra civile siriana, che ha causato oltre mezzo milione di morti prima che le nuove autorità islamiste prendessero il potere nel dicembre 2024.