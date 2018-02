Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzera verso la notte più fredda 27 febbraio 2018 - 22:30 La notte di martedì è stata ancora più gelida della precedente, in Svizzera. Ma le temperature più basse in pianura saranno registrate mercoledì. Secondo i meteorologi, i picchi negativi dell'attuale ondata di freddo sono stati raggiunti per ora soltanto in alta quota. Quando anche in pianura saranno stati registrati, si assisterà a un repentino aumento delle temperature. I valori più bassi A Glattalp, a 1850 metri di quota nel canton Svitto, la colonnina di mercurio ha segnato -38 gradi centigradi. Al Piccolo Cervino, in Vallese a 3870 metri, si sono registrati -32 gradi mentre sul pizzo grigionese del Corvatsch (3313), indicano i servizi MeteoGroup e meteonews, la temperatura ha toccato -30,9. Nelle stazioni di misurazione a meno di 1000 metri, il primato riguarda il canton Glarona, con Elm (958 metri) a -17,9 gradi. Tra le città, la più fredda è stata San Gallo: -12,4. L'evoluzione in Svizzera Dopo un ulteriore raffreddamento a basse quote nella notte su mercoledì, le temperature cominceranno a strizzare l'occhio alla primavera meteorologica "dall'alto". A 2000 metri di quota tra mercoledì e giovedì, indicano MeteoGroup e meteonews, saliranno di oltre venti gradi. In Europa L'ondata di gelo siberiano continua intanto in tutto il vecchio continente, provocando anche dei morti, soprattutto tra i senzatetto. In Belgio, in alcuni comuni, è stato ordinato il fermo dei senzatetto che si rifiutano di dormire nelle strutture. In Francia, le autorità hanno messo a disposizione oltre 5'300 posti letto supplementari. Innevate anche la Corsica e Napoli. Numerose le scuole chiuse in tutta Europa, così come i disagi e gli incidenti del traffico ferroviario e stradale.