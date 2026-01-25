Ondata di gelo in Usa, primi tre morti a New York

Keystone-SDA

New York ha registrato le prime vittime dell'ondata eccezionale di gelo che sta colpendo gli Usa. Nel pomeriggio di sabato, con le temperature scese ben al di sotto dello zero, i corpi di tre persone sono stati trovati nelle strade della Grande Mela.

(Keystone-ATS) Secondo la polizia, un uomo di 67 anni è stato trovato su un marciapiede intorno alle 7.45 del mattino sulla Third Avenue a Manhattan. Altri due corpi – un uomo sulla trentina e una donna sui sessant’anni – sono stati rinvenuti separatamente a Brooklyn, circa due ore dopo il primo ritrovamento. Secondo fonti che hanno parlato con Nbc News, tutti e tre sono morti a causa di “circostanze legate alle condizioni meteorologiche”.

Intanto sono almeno 22 (quasi la metà) gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta artica che sta colpendo gran parte degli Stati Uniti. Donald Trump ne ha già approvati una decina, per Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia.