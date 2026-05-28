Ondata di afa in Francia, anche Parigi in allerta, fino a 35 gradi

Keystone-SDA

Vigilanza "arancione" da oggi anche a Parigi, dove la grande afa continua a soffocare la capitale.

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(Keystone-ATS) I parigini, a grande maggioranza nei sondaggi, ritengono la loro città impreparata a queste temperature, soprattutto in periodi come il mese di maggio, in cui sono storicamente quasi inedite.

La situazione è preoccupante, il primo ministro, Sébastien Lecornu, riunisce questo pomeriggio una riunione interministeriale, pensando anche alle accuse dell’opposizione al governo, di negligenza nella preparazione all’evento. I servizi meteo hanno aggiunto da oggi tutta la regione della capitale, l’Ile-de-France, alla lista dei dipartimenti in allerta arancione, le altissime temperature sono previste almeno fino a sabato compreso, con miglioramento soltanto domenica.

Se la situazione sta cominciando a migliorare nel nord del paese, l’Ile-de-France prevede per oggi temperature fra 33 e 35 gradi. Nel sud-est la massima allerta, con massime a 38-39. I ministri più esposti, quelli della Salute e del Lavoro in particolare, predicano prudenza, invitando gli imprenditori a tenere chiuse fabbriche e cantieri in presenza di ondate di calore troppo alte, evitare sforzi ed esposizione al calore esterno. Il ministro dell’Educazione, Edouard Geffray, ha escluso qualsiasi ripercussione sugli esami di fine anno.