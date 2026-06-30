Oms: riunione d’emergenza sul caldo con Stati Ue

Keystone-SDA

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"Lunedì 6 luglio convocherò i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli Stati membri dell'OMS nella Regione europea per una riunione di verifica d'emergenza".

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato in una nota il direttore regionale dell’OMS per l’Europa, Hans Henri P. Kluge.

“L’ordine del giorno prevede un unico quesito: cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore, siamo pronti per la prossima e in che modo l’OMS/Europa può offrire un maggiore sostegno?”, ha aggiunto. “Questa ondata di calore è una prova generale. Le estati future saranno più difficili”, ha avvertito.

In tutta Europa, in questo momento, i pronto soccorso si stanno riempiendo. I servizi di ambulanza stanno registrando numeri record” e “l’Italia ha registrato cinque decessi in 24 ore”, ha proseguito il direttore regionale, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione.

“Più della metà dei Paesi europei non dispone ancora di un piano d’azione completo per la salute in relazione al caldo. È necessario cambiare questa situazione e le linee guida aggiornate dell’Oms Europa forniscono a ogni Paese, regione e città gli strumenti per agire subito”, ha detto ancora Hans Kluge.

Per contenere l’impatto sanitario delle ondate di calore bisogna giocare d’anticipo perché “la prevenzione funziona”, assicura: “Lo sappiamo perché possiamo misurarlo. Le stime – ha evidenziato Kluge – mostrano che i decessi legati al caldo in Europa nel 2023 sarebbero stati circa l’80% in più senza le misure di adattamento già in atto. Per le persone di età pari o superiore a 80 anni, i decessi sarebbero potuti essere il doppio”.

“Piani d’azione per la salute in caso di caldo, allarmi precoci, spazi climatizzati, assistenza alle persone vulnerabili: non si tratta di esercizi burocratici”, ha avvertito.