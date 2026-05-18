OMS: hantavirus, Baume-Schneider elogia ruolo organizzazione

Keystone-SDA

Nel suo discorso pronunciato oggi in occasione dell'apertura della 79esima Assemblea mondiale della sanità, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha elogiato il ruolo dell'OMS nella risposta internazionale all'hantavirus e all'Ebola.

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(Keystone-ATS) A Ginevra, la ministra della sanità ha anche aggiunto che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) “sta svolgendo pienamente il proprio ruolo” nella gestione dell’hantavirus e dell’Ebola, nonostante una riduzione del budget di quasi un miliardo di dollari e circa 1300 licenziamenti dovuti ai tagli finanziari.

Baume-Schneider ha poi auspicato un sistema “realistico” per la condivisione delle informazioni sugli agenti patogeni e delle contromisure in vista delle future pandemie.

Gli Stati membri non hanno ancora raggiunto un consenso sull’allegato all’accordo contro le pandemie approvato nel 2025. Questo allegato dovrebbe sfociare nella creazione del “Pathogen Access and Benefit Sharing System” (Pabs), un registro degli agenti patogeni e dei prodotti sanitari derivanti dal loro utilizzo, come ad esempio vaccini o test.

Negli ultimi anni, l’OMS è stata oggetto di forti critiche, in particolare da parte degli Stati Uniti e dell’Argentina, che hanno ormai preso le distanze dall’istituzione. Per la consigliera federale l’Organizzazione è invece “insostituibile”.