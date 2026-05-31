Oms, svapare aumenta di tre volte il rischio di fumare sigarette

Keystone-SDA

L'uso delle sigarette elettroniche può aumentare di quasi tre volte il rischio di iniziare a fumare sigarette tradizionali, soprattutto tra i giovani non fumatori.

2 minuti

(Keystone-ATS) A fronte di questo dato che emerge da studi scientifici, restano “importanti lacune normative”. La denuncia arriva dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che, in occasione del World no Tobacco Day, richiama l’attenzione sulla necessità di “smascherare le strategie dell’industria della nicotina per attrarre nuovi consumatori, soprattutto adolescenti”.

Nella regione europea dell’Oms il consumo di tabacco tra gli adolescenti resta elevato: circa l’11,6% dei ragazzi tra i 13 e i 15 anni, pari a circa 4 milioni, utilizza prodotti del tabacco. Inoltre, l’uso di sigarette elettroniche e bustine di nicotina è in forte crescita, con una prevalenza del 14,3% tra gli adolescenti, la più alta a livello mondiale. L’Europa registra infatti la più elevata diffusione dell’uso di sigarette elettroniche tra i giovani di età compresa tra i 13 e i 15 anni, con percentuali simili tra ragazzi (13,6%) e ragazze (15%). Mentre i governi fanno ancora troppo poco, accusa l’Oms: pochi paesi vietano tutti gli aromi delle e-cigarette, alcuni non impongono limiti di età per la vendita e molti hanno regole insufficienti sulla pubblicità.

La campagna 2026 lanciata per la Giornata mondiale senza tabacco che si celebra oggi si concentra su tre obiettivi principali, in primis quello di denunciare l’impiego di nuove forme di nicotina, come quella sintetica, presentate come innovative o meno dannose. In secondo luogo rafforzare le restrizioni sulla promozione degli aromi e sulla pubblicità, soprattutto sui social media, insieme a regole più severe per confezioni dei prodotti, ancora troppo “attraenti”. Infine informare cittadini e giovani, fornendo strumenti per riconoscere le strategie di marketing dell’industria.