Oman chiede un cessate il fuoco tra Usa, Israele e Iran

Keystone-SDA

Il ministro degli esteri omanita Badr al-Busaidi, che ha svolto un ruolo di mediazione nei colloqui delle ultime settimane tra gli Stati Uniti e l'Iran, ha chiesto un cessate il fuoco durante un colloquio con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi.

(Keystone-ATS) Questo mentre l’Iran proseguiva i suoi attacchi di ritorsione in risposta ai raid americano-israeliani.

Al-Busaidi “ha ribadito il costante appello del Sultanato dell’Oman a un cessate il fuoco e a un ritorno al dialogo (…) in modo da rispondere alle legittime rivendicazioni di tutte le parti”, ha indicato il suo ministero in un resoconto dell’incontro con Araghchi.

Domenica in Oman, unico stato del Golfo risparmiato durante la prima giornata di risposte militari dell’Iran agli attacchi di Israele e Usa, un raid con droni ha provocato un ferito in un porto, mentre una petroliera è stata presa di mira al largo delle sue coste.

Durante il colloquio con Busaidi, il ministro degli esteri iraniano ha affermato che Teheran “invoca la pace” e ha espresso “l’apertura della parte iraniana a ogni serio sforzo che possa contribuire a porre fine all’escalation”.