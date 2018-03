Sempre secondo il giornale romando sono stati aperti procedimenti penali contro almeno nove di loro in Svizzera e in Francia. Dall'inchiesta giornalistica è emerso che la cellula ginevrina, una rete essenzialmente nordafricana, è legata alla moschea di Petit-Saconnex e comprende diversi autisti Uber.

Il canton Ginevra, scrive al riguardo “Le Matin Dimanche”, è diventato il secondo centro di reclutamento jihadista dopo Zurigo e tra le 86 persone che hanno tentato di recarsi in Siria o in Iraq per arruolarsi nello Stato islamico (Isis) dal 2015 “15 venivano da proprio da Ginevra”.

In proposito il consigliere di Stato Pierre Maudet spiega questa evoluzione con la sensibilizzazione dei responsabili delle comunità musulmane e con l’intensificazione della vigilanza nelle carceri. Secondo il capo del Dipartimento sicurezza ed economia la questione principale connessa con il fenomeno riguarda la gestione dei ritorni in Svizzera dei presunti foreign fighters.

In un anno sono raddoppiate, da 42 a 86, le persone sorvegliate dalla polizia ginevrina per sospetta radicalizzazione islamista, su un totale di 366 soggetti sottoposti a controllo nel cantone francofono.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Oltre 80 presunti jihadisti sorvegliati a Ginevra 19 marzo 2018 - 14:51 In un anno sono raddoppiate, da 42 a 86, le persone sorvegliate dalla polizia ginevrina per sospetta radicalizzazione islamista, su un totale di 366 soggetti sottoposti a controllo nel cantone francofono. In proposito il consigliere di Stato Pierre Maudet spiega questa evoluzione con la sensibilizzazione dei responsabili delle comunità musulmane e con l’intensificazione della vigilanza nelle carceri. Secondo il capo del Dipartimento sicurezza ed economia la questione principale connessa con il fenomeno riguarda la gestione dei ritorni in Svizzera dei presunti foreign fighters. A Ginevra, ha sottolineato Pierre Maudet, “abbiamo già gestito il ritorno di due persone: una di loro è stata oggetto di un accompagnamento su misura che dà risultati piuttosto buoni in fatto di risocializzazione". Il canton Ginevra, scrive al riguardo “Le Matin Dimanche”, è diventato il secondo centro di reclutamento jihadista dopo Zurigo e tra le 86 persone che hanno tentato di recarsi in Siria o in Iraq per arruolarsi nello Stato islamico (Isis) dal 2015 “15 venivano da proprio da Ginevra”. Sempre secondo il giornale romando sono stati aperti procedimenti penali contro almeno nove di loro in Svizzera e in Francia. Dall'inchiesta giornalistica è emerso che la cellula ginevrina, una rete essenzialmente nordafricana, è legata alla moschea di Petit-Saconnex e comprende diversi autisti Uber. Il cantone dove sono viene segnalato il maggior numero di jihadisti resta Zurico con 18, di cui 12 nella cittadina di Winterthur dove è stata chiusa una moschea sospettata di essere un centro di diffusione dell’estremismo islamico.