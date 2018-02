Diritto d'autore

I bastoncini da fondo che nascono in Val di Blenio 14 febbraio 2018 - 10:45 Molti sciatori di fondo che concorrono in questi giorni ai Giochi di Pyeongchang utilizzano dei bastoni fabbricati in un piccolo villaggio ticinese. Alla base di molte storie di successo vi è a volte l'amore. Cosa diavolo c'entra l'amore con dei bastoncini da sci? C'entra, perché quando oltre vent'anni fa il fondista russo – siberiano per la precisione – Tauf Khamitov è venuto a Campra per una gara internazionale si è innamorato della regione e soprattutto di una giovane bleniese. Da allora non ha più lasciato la Valle di Blenio ed è proprio qui, in questa zona periferica del Ticino, che ha fondato nel 1998 un'azienda specializzata in particolare nella produzione di bastoni per lo sci di fondo. La ditta è riuscita ad issarsi ai vertici del mercato mondiale, grazie alla qualità dei suoi prodotti. Khamitov, che in questi giorni si trova a Pyeongchang, ha anche avuto il merito di scoprire alcuni atleti prima che diventassero famosi, ad esempio il norvegese Martin Johnsrud Sundby, vincitore delle ultime due coppe del Mondo, e li ha convinti ad usare i suoi bastoncini. Tra i fondisti equipaggiati con i bastoni in carbonio fabbricati in Val di Blenio vi è anche il campione svizzero Dario Cologna. L'azienda dei coniugi Khamitov è stata anche tra i sei finalisti del Prix Montagne 2015, un premio dotato di 40'000 franchi e assegnato dal Gruppo svizzero per le regioni di montagna e dall’Aiuto Svizzero alla Montagna ad iniziative "che contribuiscono in modo esemplare allo sviluppo economico delle regioni di montagna".