Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Hockeiste coreane sotto un'unica bandiera 26 gennaio 2018 - 09:35 Le atlete nordcoreane che parteciperanno alle Olimpiadi di PyeongChang sotto la bandiera della Corea unita nella squadra di hockey hanno varcato giovedì la frontiera tra Nord e Sud. Sono state accolte con bouquet di fiori. Una scena inimmaginabile fino a poche settimane fa. Accompagnate da un allenatore e due assistenti, le 12 giocatrici hanno attraversato la frontiera a bordo di un autobus nei pressi del distretto industriale di Kaesong, già luogo di collaborazione economica tra le Coree. Clima disteso Le ragazze sono al Sud per gli allenamenti congiunti. "Siamo contenti di far parte della squadra unica", ha salutato il selezionatore nordcoreano. "In questo breve periodo cercheremo di batterci unendo le nostre forze e i nostri cuori. Credo che porteremo a casa dei buoni risultati". Sulla scia della ritrovata unità sul ghiaccio, Pyongyang venerdì ha di nuovo espresso l'intenzione di favorire la riconciliazione e la riunificazione con Seoul. Non per i russi In contrasto con i bouquet variopinti che hanno accolto le giocatrici nordcoreane, i russi riceveranno magliette e tute senza colori. Gli atleti "puliti", ammessi ai Giochi, indosseranno divise neutre come conseguenza dello scandalo di doping che ha travolto il Comitato olimpico russo, poi sospeso. La cerimonia di apertura della manifestazione è in programma per il 9 febbraio. È pronto un massiccio dispositivo di sicurezza.