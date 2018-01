Questo contenuto è stato pubblicato il 11 gennaio 2018 10.44 11 gennaio 2018 - 10:44

L’artista contemporaneo svizzero Olaf Breuning vive nei boschi, a due ore di auto da New York. È in questo luogo immerso nella pace che cerca la sua ispirazione.



Olaf Breuning è uno dei visual-artisti svizzeri contemporanei più originali ed eccentrici, dalla vena intrigante e fuori dagli schemi.



Nato a Sciaffusa, realizza quadri, video, installazioni, sculture, fotografie e performance: tutto infatti per lui è arte, vita e arte sono connubi inscindibili, primari, essenziali. Se vivi crei, se non crei allora non vivi. Le sue opere sono richieste dai più importanti musei e collezioni d’arte del mondo, dai Centre d’Art Contemporaine di Parigi o di Ginevra, al MoMa di New York e al Kodama Gallery di Kyoto.

Dopo aver vissuto per anni a Manhattan, a New York, oggi vive isolato nei boschi a due ore di auto dalla metropoli americana. Un luogo che gli ispira in tutto e per tutto il suo paese d’origine, la Svizzera, alla quale si sente sempre molto legato.

Olaf Breuning nasce nel 1970 a Sciaffusa. Dopo aver completato un tirocinio di fotografo, frequenta la Scuola universitaria professionale d’arte di Zurigo.

Nel 2001 si trasferisce a New York, dove riesce rapidamente a ritagliarsi uno spazio importante nel mondo dell’arte contemporanea.

I suoi lavori abbinano fotografia, scultura, film e si ispirano soprattutto alla cultura pop. Fine della finestrella

Link

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Abbonamento alla newsletter Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.