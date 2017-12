Diritto d'autore

TV satellitare a prezzi stracciati, tre denunce e sito oscurato 28 dicembre 2017 - 18:17 Tre persone, due italiani e uno svizzero residenti nel Luganese sono stati denunciati al Ministero pubblico ticinese per aver permesso illecitamente ai clienti del sito abbotv.ch di vedere programmi di piattaforme satellitari televisive italiane a prezzi stracciati rispetto alle tariffe praticate dagli altri operatori. Il sito è stato oscurato. Le autorità si sono mosse in seguito alla querela sporta da una piattaforma televisiva satellitare italiana. La polizia cantonale ticinese ha comunicato giovedì di aver interrogato i tre e che sono stati denunciati per infrazione alla Legge federale sui diritti di autore e per fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice.