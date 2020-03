I cittadini contrari sono perlopiù seccati dal dover cambiare indirizzo (e notificarlo a istituzioni, aziende e persone con le quali si è in contatto, aggiornare i documenti e l'eventuale carta intestata e così via).

Ginevra, sedici vie in più intitolate a donne 09 marzo 2020 - 10:10 Entro giugno, Ginevra cambierà il nome a sedici strade. Un significativo passo per sopperire alla scarsità di vie intitolate a eroine, scienziate, patriote, pittrici, scultrici e altre figure femminili di spicco: nella seconda città svizzera, soltanto il 7% dello stradario è intitolato a donne. Nel resto del Paese, la quota è non di rado anche più bassa. A dire il vero, da qualche tempo, cento targhe viola appaiono già sotto quelle ufficiali e di colore blu che indicano i nomi delle vie e delle piazze a Ginevra. Su impulso dell'associazione Escouade, Città e Cantone hanno infatti avviato l'iniziativa 100elles, che è stata accolta con entusiasmo dalle istituzioni e ha riscosso buon successo mediatico. Dalla strada, invece, non si alzano solo voci di approvazione. L'attivista Laurène Zuber di Escouade riferisce addirittura di atti vandalici: "Alcuni si oppongono al fatto che le donne abbiano più visibilità negli spazi pubblici e una ventina di targhe sono state rubate". Questione d'indirizzario? I cittadini contrari sono perlopiù seccati dal dover cambiare indirizzo (e notificarlo a istituzioni, aziende e persone con le quali si è in contatto, aggiornare i documenti e l'eventuale carta intestata e così via). Ma su questo punto la sindaca Sandrine Salerno rassicura: le targhe, almeno per un periodo di transizione, indicheranno anche il nome destituito. Delle 100 targhe dimostrative viola, meno di una su cinque diventerà definitiva a giugno.