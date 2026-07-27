Nyt: ultima fidanzata di Epstein potrebbe ereditare 100 milioni

Keystone-SDA

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Una dentista di 37 anni di origini bielorusse, Karyna Shuliak, l'ultima fidanzata di Jeffrey Epstein, potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari, incluso un diamante da 33 carati, del pedofilo morto suicida in carcere.

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(Keystone-ATS) Epstein e Shuliak, riporta il New York Times, sono stati insieme otto anni e le carte pubblicate dal Dipartimento di Giustizia hanno messo a nudo sotto gli occhi di tutti la loro relazione.

I due si sono incontrati quando la ragazza aveva 21 anni ed era da pochi mesi arrivata a New York. Epstein la chiamava la sua “preferita”, l’ha aiutata a entrare alla Columbia Dental School e a ottenere la carta verde suggerendole come “strada più veloce” il matrimonio con una delle sue vittima. Nel corso degli anni, Epstein e Shuliak hanno viaggiato il mondo insieme, lei è riuscita a inviare soldi alla famiglia in Bielorussia e si è guadagnata la fiducia dell’ex finanziere, che le aveva affidato la gestione delle sue proprietà. Shuliak è l’ultima persona che Epstein ha chiamato prima di togliersi la vita.