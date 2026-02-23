Nyt: Trump è propenso a un attacco mirato all’Iran

Keystone-SDA

Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che se la diplomazia o un attacco mirato non indurranno l'Iran ad accettare le sue richieste di abbandonare il programma nucleare, allora prenderà in considerazione un attacco più pesante nei prossimi mesi.

(Keystone-ATS) Lo riporta il New York Times, sottolineando che l’incontro fra le delegazioni iraniana e americana giovedì a Ginevra sembra essere l’ultimo tentativo per evitare un conflitto militare.

Trump sarebbe propenso a un condurre un attacco nei prossimi giorni per dimostrare all’Iran che deve accettare di rinunciare alla capacità di avere un’arma nucleare. Se questo e la diplomazia non dovessero funzionare, Trump lascerà aperta la porta a un attacco militare entro la fine dell’anno per rovesciare la Guida Suprema, l’ayatollah Khamenei.

Trump ha discusso dei piani per l’Iran mercoledì nella Situation Room con il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, il capo dello stato maggiore aggiunto Dan Caine, il direttore della Cia John Ratcliffe e la capa di gabinetto Susie Wiles.

Il presidente, riporta il New York Times, ha chiesto al generale Caine e a Ratcliffe di esprimere le loro opinioni, ma i due si sono limitati a descrivere cosa l’esercito potrebbe fare e la situazione attuale sul terreno. Il generale Caine non è stato in grado di assicurare un probabile successo dell’operazione come aveva fatto per il presidente del Venezuela Nicolas Maduro. Anche Vance ha incalzato i due chiedendo le loro opinioni sulle opzioni a disposizione ed esortandoli a discutere sui rischi e la complessità di un attacco all’Iran.