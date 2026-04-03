Nyt: precipitato un secondo aereo Usa, incolume il pilota

Keystone-SDA

Un secondo aereo da combattimento americano si è schiantato oggi nella regione del Golfo Persico. Il pilota, unico a bordo, è stato tratto in salvo incolume, secondo due funzionari statunitensi citati dal New York Times.

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(Keystone-ATS) Il velivolo è stato individuato in un A-10 Warthog, un aereo d’attacco al suolo. Sarebbe precipitato nei pressi dello Stretto di Hormuz all’incirca nello stesso momento in cui un F-15E della Usa Air Force è stato abbattuto sui cieli dell’Iran, hanno detto i funzionari, fornendo scarsi dettagli sull’incidente, compresi i particolari su come e dove sia avvenuto.

Nel frattempo, è però giunta la rivendicazione da parte di Teheran. “Un aereo A-10 nemico invasore americano-sionista è stato intercettato e colpito dai sistemi della rete di difesa aerea del Paese, nelle acque a sud e nei pressi dello Stretto di Hormuz”, ha dichiarato l’esercito iraniano citato dall’agenzia Fars.