Nyt, Trump ha chiesto a Infantino di revocare squalifica a Balogun

Keystone-SDA

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Il presidente Donald Trump ha telefonato mercoledì al capo della Fifa Gianni Infantino, chiedendogli di riesaminare la squalifica di Folarin Balogun, il miglior marcatore Usa ai Mondiali, per il cartellino rosso ricevuto durante la partita contro la Bosnia-Erzegovina.

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(Keystone-ATS) Lo riporta il Nyt, in base a tre persone a conoscenza della conversazione. La Fifa, revocando la squalifica, ha annunciato che Balogun avrebbe potuto giocare la partita di lunedì contro il Belgio che, a stretto giro, ha protestato con veemenza.

Dal canto suo, il coach degli Usa Mauricio Pochettino ha dichiarato che “non ci sarebbe mai dovuto essere un cartellino rosso”, una sanzione “eccessiva” per un fallo involontario.

“Non è che ci poniamo come vittime, ma non siamo noi i cattivi, i ‘cattivi’ della situazione”, ha aggiunto Pochettino che, parlando con Fox, ha poi detto di ritenere prioritario “concentrarci sulla nostra partita, curare bene l’approccio e offrire una buona prestazione: è questo ciò che serve”.

Di tutt’altro parere la Federcalcio belga (RBFA), che si è detta “sbalordita” dall’annullamento del cartellino rosso che avrebbe escluso l’attaccante statunitense Balogun dalla partita degli ottavi di finale contro i Diavoli Rossi.