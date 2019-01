Dopo quel caso ne emersero altri che dimostravano come le bellezze della capitale fossero proposte a prezzi stracciati. Ad esempio 7'000 euro per l’affitto del Circo Massimo per un concerto dei Rolling Stones.

Il listino prezzi per l’affitto di siti nella capitale è stato rivisto e corretto al rialzo dalla giunta Raggi, dopo che due anni fa la sindaca – appena eletta – si trovò a dover gestire il caso di Piazza del Popolo, affittata per l’evento sponsorizzato da una multinazionale delle bibite per appena 500 euro al giorno.

Per Campo de’ Fiori bastano 5'000 euro, per le ville Borghese, Torlonia e Pamphilj il prezzo va da 1’500 a 4’000 euro. Se invece si opta per qualcosa di più monumentale, la tariffa sale: per il Colosseo o Piazza di Trevi bisogna ad esempio sborsare 15'000 euro.

