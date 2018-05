La presidente del Senato, eletta per Forza Italia, avrà tempo fino a venerdì per "verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare fra i partiti della coalizione del centrodestra e il Movimento 5 Stelle e di un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico del presidente del Consiglio per costituire il governo", ha indicato il Segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti, al termine dell'incontro tra il presidente della Repubblica e l'esponente di Forza Italia.

Sergio Mattarella ha affidato a Maria Elisabetta Alberti Casellati il compito di valutare i margini per una maggioranza parlamentare in vista della formazione di un nuovo governo.

Le discussioni sono iniziate immediatamente. Dopo aver lasciato il Quirinale, la presidente del Senato ha incontrato il suo omologo della Camera Roberto Fico e in seguito l'attuale premier Paolo Gentiloni. Ma quali sono le chance di Maria Elisabetta Casellati? L'analisi del corrispondente della Radiotelevisione svizzera a Roma Lorenzo Buccella: