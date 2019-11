Non cambia il commissario europeo per gli affari con la Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzera-Ue, il commissario europeo non cambia 21 novembre 2019 - 21:03 Il dossier dei delicati rapporti tra Svizzera e Ue dovrebbe rimanere ancora nelle mani del commissario europeo Johannes Hahn. L'austriaco - già commissario durante l'era Barroso e Juncker - nel nuovo esecutivo guidato da von der Leyen passerà al bilancio. È quanto ha dichiarato giovedì la consigliera nazionale Elisabeth Schneider-Schneiter, ma l'esecutivo comunitario non ha ancora confermato ufficialmente questa informazione. La consigliera nazionale ha partecipato al Congresso del Partito popolare europeo (Ppe) a Zagabria, dove ha avuto l'opportunità di parlare con vari politici europei, nonché con la presidente designata della Commissione Ursula von der Leyen. "Ursula von der Leyen mi ha confermato che Hahn continuerà ad occuparsi della questione", ha spiegato la deputata, che ha anche avuto un incontro di un'ora con l'austriaco Hahn dedicato in particolare all'accordo quadro istituzionale. Johannes Hahn, nella commissione uscente di Jean Claude Juncker, era responsabile della politica di vicinato e dei negoziati per l'allargamento, e nel futuro esecutivo guidato da von der Leyen passerà al bilancio. Responsabile dell'allargamento sarà l'ungherese Oliver Varhelyi. Ecco il servizio del Tg.