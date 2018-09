Sull'isola, l'interruzione di corrente si è protratta per mesi. Molti sono morti anche per mancanza di accesso agli ospedali o dell'energia elettrica necessaria a far funzionare i macchinari per la respirazione.

Gli istituti calcolano in 2'975 il numero di vittime in sei mesi successivi al passaggio della perturbazione.

Nella bozza -un rapporto destinato al Congresso, che chiedeva 139 miliardi di dollari per la ricostruzione- l'esecutivo di Porto Rico riportava infatti che negli ultimi quattro mesi del 2017 sono morte 1'427 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2016.

In un primo momento, le autorità avevano contato soltanto 64 vittime. Il governo aveva poi riconosciuto, in un rapporto pubblicato onlineLink esterno , che molto probabilmente erano più di 1400 le persone morte per le conseguenze dell'uragano.

Molti sono morti anche per mancanza di accesso agli ospedali o dell'energia elettrica per far funzionare i macchinari per la respirazione (immagine d'archivio).

Porto Rico, quasi 3000 i morti dopo l'uragano 29 agosto 2018 - 13:15 Il governatore di Porto Rico, Ricardo Rossello, ha diffuso martedì il nuovo bilancio ufficiale del passaggio dell'uragano Maria lo scorso settembre, e della devastazione nei mesi successivi: 2'975 morti. In un primo momento, le autorità avevano contato soltanto 64 vittime. Il governo aveva poi riconosciuto, in un rapporto pubblicato online, che molto probabilmente erano più di 1400 le persone morte per le conseguenze dell'uragano. Nella bozza -un rapporto destinato al Congresso, che chiedeva 139 miliardi di dollari per la ricostruzione- l'esecutivo di Porto Rico riportava infatti che negli ultimi quattro mesi del 2017 sono morte 1'427 persone in più rispetto allo stesso periodo del 2016. Uno studio fa chiarezza La decisione di Rossello di rivedere ulteriormente la stima fa seguito alla diffusione di uno studio condotto dalla Milken Institute School of Public Health e dalla George Washington University. Gli istituti calcolano in 2'975 il numero di vittime in sei mesi successivi al passaggio della perturbazione. Sull'isola, l'interruzione di corrente si è protratta per mesi. Molti sono morti anche per mancanza di accesso agli ospedali o dell'energia elettrica necessaria a far funzionare i macchinari per la respirazione. Il governo è stato duramente criticato per aver sottovalutato il numero di persone decedute.