Diciassette vittime nella sparatoria in una scuola della Florida 15 febbraio 2018 - 13:13 Un giovane di 19 anni ha aperto il fuoco mercoledì in un liceo della Florida, uccidendo 17 persone e ferendone diverse altre. La sparatoria è avvenuta poco prima della fine dei corsi al liceo Marjory Stonemand Douglas di Parkland, una località situata a una settantina di chilometri a nord di Miami. L'autore della strage, un 19enne che era stato espulso dalla scuola per ragioni disciplinari stando a quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Broward, è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Il ragazzo era armato con un fucile d'assalto e aveva molte munizioni. Secondo alcune testimonianze, lo sparatore aveva con sé anche una maschera anti-gas e diverse granate fumogene. Apparentemente avrebbe fatto scattare un allarme incendio per fare uscire dalle classi gli allievi e i professori. "È in quel momento che il massacro è incominciato", ha dichiarato alla CNN il senatore della Florida Bill Nelson. Secondo il gruppo Everytown for Gun Safety, che milita per un maggiore controllo delle armi, si tratta della diciottesima sparatoria avvenuta in un contesto scolastico negli USA dall'inizio dell'anno. In questa cifra sono compresi anche dei casi di suicidio o degli incidenti che non hanno causato vittime. La strage di Parkland va ad aggiungersi a un lungo elenco: cinque anni fa, 20 bambini e sei maestri erano stati uccisi nella scuola elementare di Sandy Hook, nel Connecticut; nel 2007 32 persone avevano perso la vita nel campus di Virginia Tech e nel 1999 13 ragazzi erano stati uccisi da due loro compagni nel liceo Colombine. La corrispondenza dell'inviato negli USA della RSI: