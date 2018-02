Questo contenuto è stato pubblicato il 19 febbraio 2018 21.01 19 febbraio 2018 - 21:01

(2) Autobus a lunga percorrenza: prima concessione per linea nazionale

L'Ufficio federale dei trasporti ha rilasciato lunedì la prima concessione per autolinee nazionali a lunga percorrenza.



Finora in Svizzera gli autobus a lunga percorrenza riguardavano solo itinerari internazionali, in particolare per quelle tratte in cui l'offerta ferroviaria è debole o inesistente.



La situazione dovrebbe presto cambiare e sarà così possibile recarsi, ad esempio, dall'aeroporto di Zurigo a Lugano in autobus. L'Ufficio federale dei trasporti ha infatti rilasciato alla Domo Swiss Express SA una concessione per tre autolinee: San Gallo – Ginevra Aeroporto, Lugano – Zurigo Aeroporto e Coira – Sion.



L'impresa ha fornito tutte le conferme necessarie e i documenti comprovanti il rispetto della legge, precisa l'UFT in una notaLink esterno. L'autorizzazione è valida fino al termine del 2020 e stabilisce le fermate servite, così come il numero massimo di corse quotidiane.



L'offerta sarà integrata nell'attuale sistema delle tariffe e dei trasporti pubblici: comprenderà il riconoscimento del sistema d'abbonamenti svizzeroLink esterno. I torpedoni circoleranno una o due volte al giorno in entrambe le direzioni.



Non essendo ammessi i posti in piedi per i bus a lunga percorrenza, sarà obbligatorio effettuare una prenotazione.



Il permesso è stato rilasciato in quanto, durante la consultazioneLink esterno svolta l'estate scorsa presso Cantoni e imprese coinvolte, è emerso che questa nuova offerta non rappresenta una sostanziale concorrenza per i servizi di trasporto esistenti cofinanziati dall'ente pubblico, né compromette quelli non sovvenzionati dallo Stato.

