Regole più severe per la prostituzione in Ticino 06 giugno 2019 - 20:11 Il governo ticinese ha approvato giovedì il nuovo regolamento sull'esercizio della prostituzione che definisce una serie di aspetti pratici relativi all'entrata in vigore della relativa legge, prevista il 1° luglio prossimo. In particolare, il Governo ha definito in modo chiaro le autorità competenti per l’applicazione del nuovo testo. Il Dipartimento delle istituzioni sarà responsabile dell’attuazione della legge, il Dipartimento della sanità e della socialità si occuperà delle disposizioni in materia di igiene, salute e prevenzione sanitaria, mentre al Dipartimento delle finanze e dell’economia spetteranno gli aspetti legati alla fiscalità (trattenuta e versamento dell’imposta forfettaria). I Municipi, dal canto loro, dovranno verificare la conformità strutturale dei locali e degli appartamenti dove si praticano attività di meretricio. Stabiliti in modo preciso, anche, i doveri della figura del gerente responsabile dei locali erotici. Nelle prossime settimane tutti gli attori coinvolti in questo settore saranno adeguatamente informati sulle novità, sottolinea l'Esecutivo in una nota.