Una Commissione per i media elettronici, indipendente dall'Amministrazione federale, assorbirà compiti attualmente conferiti al Consiglio federale, al DATEC o all' Ufficio federale delle comunicazioniLink esterno UFCOM, come il rilascio di concessioni e la vigilanza.

Per l'emittente nazionale resta il divieto di trasmettere pubblicità sui canali radiofonici e online, è fissata nero su bianco la collaborazione con altri media (cui la SSR mette a disposizione contenuti a condizioni eque e non discriminatorie) e l'obbligo di fornire un servizio completo in tutte le regioni linguistiche.

Il progetto rielabora anche le regole imposte alla Società svizzera di radiotelevisione Link esterno SSR (l'ex monopolista) e dà al governo la possibilità di fissare nuovi limiti per gli introiti pubblicitari o risorse minime da destinare a un certo settore (informazione in primis).

Un'offerta completa, indipendente e di qualità, ha sottolineato, è infatti necessaria al buon funzionamento del sistema democratico svizzero e il nuovo quadro legale dovrebbe anche facilitare la cooperazione tra diversi fornitori, in un momento in cui tutti sono sotto pressione per via della svolta digitale.

Le risorse finanziarie (già ora destinate in parte ai privati, ma solo radio e TV) saranno attribuite alle offerte online orientate verso i contenuti audio e video -non solo testo- e la norma prevede anche la creazione di un'autorità di regolamentazione indipendente.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il servizio pubblico là dove c'è pubblico 21 giugno 2018 - 13:35 Il governo svizzero intende destinare parte del canone radio-TV alle piattaforme online. Il sostegno all'informazione e intrattenimento di servizio pubblico non si limiterà quindi più alle emittenti radiofoniche e televisive. L'apertura i media online, che occupano uno spazio sempre più ampio nella produzione di contenuti e nella fruizione degli utenti, è la principale novità contenuta nella nuova Legge sui media elettronici (LME) che il Consiglio federale ha posto in consultazione giovedì. Le risorse finanziarie (già ora destinate in parte ai privati, ma solo radio e TV) saranno attribuite alle offerte online orientate verso i contenuti audio e video -non solo testo- e la norma prevede anche la creazione di un'autorità di regolamentazione indipendente. "Offerta completa, indipendente, di qualità" "Il Consiglio federale è giunto alla conclusione che anche nel nuovo mondo digitale serva un servizio pubblico", ha detto la ministra Doris Leuthard, capo del Dipartimento delle comunicazioni DATEC. "È importante che tale servizio pubblico sia presente dove sono sempre più presenti anche gli ascoltatori". Un'offerta completa, indipendente e di qualità, ha sottolineato, è infatti necessaria al buon funzionamento del sistema democratico svizzero e il nuovo quadro legale dovrebbe anche facilitare la cooperazione tra diversi fornitori, in un momento in cui tutti sono sotto pressione per via della svolta digitale. Il ruolo dell'ex monopolista Il progetto rielabora anche le regole imposte alla Società svizzera di radiotelevisione SSR (l'ex monopolista) e dà al governo la possibilità di fissare nuovi limiti per gli introiti pubblicitari o risorse minime da destinare a un certo settore (informazione in primis). Per l'emittente nazionale resta il divieto di trasmettere pubblicità sui canali radiofonici e online, è fissata nero su bianco la collaborazione con altri media (cui la SSR mette a disposizione contenuti a condizioni eque e non discriminatorie) e l'obbligo di fornire un servizio completo in tutte le regioni linguistiche. L'autorità indipendente Una Commissione per i media elettronici, indipendente dall'Amministrazione federale, assorbirà compiti attualmente conferiti al Consiglio federale, al DATEC o all'Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, come il rilascio di concessioni e la vigilanza. Finanziamenti puntuali Un sostegno, diretto o indiretto, potrà essere destinato alla formazione e alla formazione continua nel settore dei media, a organizzazioni di categoria, agenzie di stampa o a soluzioni innovative nell'ambito delle infrastrutture digitali.