Nuova giornata di mobilitazione sindacale, 250 cortei in Francia

Nuova giornata di mobilitazione sindacale oggi in Francia, con 250 cortei previsti, nell'ultimo appuntamento per fare pressione sul premier incaricato, Sébastien Lecornu, alle prese con il rebus della formazione di governo e del varo di una manovra finanziaria.

(Keystone-ATS) I sindacati cercano di dare un estremo impulso per l’inserimento di misure di giustizia sociale nella manovra per il 2026, dopo che le ultime consultazioni con il primo ministro si sono concluse con una generale insoddisfazione delle parti sociali. Negativo per il momento anche il posizionamento dei socialisti, che – hanno avvertito – sfiduceranno il governo se non ci saranno consistenti novità da parte di Lecornu nella bozza.

La mobilitazione si annuncia meno massiccia rispetto alla precedente, quella del 18 settembre, che aveva visto in piazza fra i 500’000 e un milione di manifestanti (stime del governo e dell’intersindacale). A Parigi, corteo tutto sulla “rive gauche”, da place d’Italie agli Invalides, a partire dalle 14. Saranno 76’000 i poliziotti e gendarmi schierati dal ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, 5000 soltanto a Parigi.

