Molte novità al Salone dell'auto di Ginevra 06 marzo 2018 - 16:35 Mancano ormai poche ore all'inaugurazione della 88esima edizione del Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra. Le porte del Palexpo si si sono aperte oggi per stampa e operatori. Giovedì ospiterà il pubblico fino al 18 marzo. Quella che sta facendo arrivare a Ginevra addetti ai lavori, top manager e vip da tutto il mondo, in rappresentanza di 180 marchi e di centinaia di media e società di analisi e consulenza, sarà un'edizione di rilievo, non solo per la quantità delle novità di prodotto e per l'offensiva in atto nell'ambito delle propulsioni alternative - elettriche, ibride, metano e altre variazioni sul tema - ma soprattutto per lo scenario che caratterizza questo inizio d'anno. 89 prime mondiali Le case automobilistiche presenti a Ginevra (quest'anno con poche defezioni: Opel, Infiniti, DS, Chevrolet Cadillac e Lancia) esibiranno infatti ben 110 novità, di cui 89 prime mondiali e 21 debutti europei, ben diluiti nei segmenti di maggiore impatto commerciale. Tra i suv spiccano le nuove generazioni Wrangler e Cherokee del brand Jeep, il nuovo Huracan di Lamborghini, l'inedito Bmw X4, il Range Rover SV Coupé, l'urban crossover Lexus UX, l'inedito Cupra Ateca (nuovo brand sportivo di Seat) e il Santa Fe di Hyundai, a cui si aggiungono i modelli 100% elettrici Hyundai Kona Electric, Jaguar I-Pace e SsangYong e-Siv oltre al 'rivoluzionario' Skoda Vision X ibrido a metano. Riflettori puntati anche su Mercedes Classe A, Toyota Auris, Citroen C4 Cactus, Kia Ceed, Mazda 6 e Ford Ka+ Active. Interessanti anche le proposte tra le 'berline', come Audi A6, Mercedes Classe C e Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio serie speciale Nring. Superauto E per la gioia degli appassionati dei modelli esclusivi e delle super-prestazioni l'autoshow ginevrino riserverà l'attenzione che si meritano le varie Ferrari 488 Pista, McLaren Senna, Porsche 911 GT3 RS, Aston Martin DB11 Volante, Mercedes AMG GT 4 porte e Italdesign Automobili Zerouno Roadster,.